09 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kiraladığı Berke’den süper grafik

Berke’den süper grafik
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'ya kiralanan , başarılı performansını sürdürüyor.

'ya kiralanan , başarılı performansını sürdürüyor. 18 yaşındaki file bekçisi, şu ana kadar oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Berke, kalesine gelen 15 şutun 13'ünü kurtararak önemli bir istatistiğe imza attı. 2. Ligi'nde yer alan Westerlo 5 hafta sonunda 12 puan ve averajla OH Leuven'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
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