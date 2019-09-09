09 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin kiraladığı Berke’den süper grafik
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, başarılı performansını sürdürüyor.
Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, başarılı performansını sürdürüyor. 18 yaşındaki file bekçisi, şu ana kadar oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Berke, kalesine gelen 15 şutun 13'ünü kurtararak önemli bir istatistiğe imza attı. Belçika 2. Ligi'nde yer alan Westerlo 5 hafta sonunda 12 puan ve averajla OH Leuven'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
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