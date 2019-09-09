Kraliçeler iyi başladı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Metro Enerji Salonu'nda konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 76-73 mağlup etti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Metro Enerji Salonu'nda konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 76-73 mağlup etti. Önceki akşam oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Esra Ural Topuz beşiyle başladı.
HAYDİ OKULLAR MÜZE TURUNA
2019-20 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, 'Okul Çocukları İçin Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu' yeniden start alıyor. Müze turuna katılmak isteyen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, başvurularını info@fenerbahceefsanesi. com mail adresine yapabilecekleri açıklandı.
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