09 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe borsada şampiyon
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Süper Lig'de 2019-20 sezonuna iyi başlayan Fenerbahçe, BİST'te de yatırımcısının yüzünü güldürdü... Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu... Kanarya, piyasa değerinde de ilk sırada.
Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 19,05 ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,08, Galatasaray Sportif'in hisseleri de yüzde 4,76 değer kazandı. Yılın 8 aylık döneminde de yüzde 32,95 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Fenerbahçe, 910 milyon lira ile piyasa değerinde de ilk sırada yer alıyor.
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