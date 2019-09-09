09 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe borsada şampiyon

Fenerbahçe borsada şampiyon
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'de 2019-20 sezonuna iyi başlayan , BİST'te de yatırımcısının yüzünü güldürdü... Fenerbahçe AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu... Kanarya, piyasa değerinde de ilk sırada.

AŞ, yüzde 22,02 ile 'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 19,05 ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,08, Sportif'in hisseleri de yüzde 4,76 değer kazandı. Yılın 8 aylık döneminde de yüzde 32,95 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Fenerbahçe, 910 milyon lira ile piyasa değerinde de ilk sırada yer alıyor.

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