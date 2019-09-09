09 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin 6 tane pazar 3 tane cuma maçı var
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Süper Lig'de 4-17. hafta maçlarının programı açıklandı. Fenerbahçe ilk yarının kalan 14 haftasında en fazla maçı 6 kezle pazar günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 4-17. hafta maçlarının programını açıkladı. Fenerbahçe ilk yarının kalan 14 haftasında en fazla maçı 6 kezle pazar günü oynayacak. 4 kez cumartesi günü sahne alacak olan sarı-lacivertli takım, 3 cuma maçına çıkacak, 1 kez de pazartesi günü (lider Alanyaspor'la önümüzdeki hafta) oynayacak.
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