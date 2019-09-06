06 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Gustavo’nun F.Bahçe aşkı

Gustavo’nun F.Bahçe aşkı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.09.2019

’nın sarı-lacivertlilere gelebilmek için fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun cebinden ’ya 1 milyon euro verdiği açıklandı.

Transferin son gününde açıklanan Luiz Gustavo, 'da konuşulmaya devam ediyor. Ülkenin önemli gazetelerinden L'Equipe, 32 yaşındaki futbolcunun 'dan 'ye gelebilmek için yaptığı fedakarlıkları yazdı. Sarı-lacivertlilerin uzun süren pazarlıkların ardından kadrosuna kattığı 'nın eski kulübüne kendi cebinden 1 milyon euro verdiği belirtildi. Marsilya'nın Fenerbahçe'nin ödediği 6 milyon euro bonservis bedeli ile birlikte Gustavo'nun satışından toplam 7 milyon euro kazandığı ifade edildi. Haberde; yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinde ısrarcı tavrının da etkili olduğu kaydedildi.
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