06 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: O kupa bizim olacak!

O kupa bizim olacak!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.09.2019

, geride kalan 3 haftanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Yanal “Eksiklerin de aramıza katılmasıyla daha iyi olacağız. Oyunumuzu daha geniş sürelere yaydığımızda rakiplerimize kabusu yaşatacağız” “Daha önce de söyledim, igde istatistikleri biz belirleyeceğiz. Geçtiğimiz sezondan bu yana da tekrarlıyorum; biz şampiyon olacağız” dedi.

Geçtiğimiz sezon yaşanan hüsranı unutturmak zorunda olduklarını belirten Yanal, "Her geçen hafta futbolumuzu daha uzun sürelere yaymak zorundayız. Özellikle Trabzonspor maçında bulduğumuz net gol pozisyonlarına rağmen oyundan çok koptuk. Milli aradan sonra Hasan Ali dışında tüm eksikler takıma katılacak. Takım içindeki forma rekabeti de daha iyi olma hedefimize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

İDDİALI SÖZLER

"Daha önce de söyledim, ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz. Geçtiğimiz sezondan bu yana da tekrarlıyorum, şampiyon olacağız. Oynayacağımız futbolla da yalnızca taraftarlarımızın değil tüm sporseverlerin takdirini alacağız. Eksiklerimiz ve daha doğru yapmamız gerekenlerin olduğu gerçek. Bunları da kısa süre içinde çözüme kavuşturacağız. ile nisan ayında şampiyonluk sevinci yaşadım. Şu anki oyuncu kadrosuyla bunu tekrarlamak istiyorum. Gücümüz ve kalitemiz ortada. Bunu gerçekleştireceğimize inancım çok yüksek."
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