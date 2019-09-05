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Yeniler pazar günü sahada
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Pazar günü Bursa'da sahaya çıkıyor.
Dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için pazar günü Bursa ile hazırlık maçı oynayacak F.Bahçe'de gözler yenilerde olacak. Rami ile Gustavo, bu maçta sahaya çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 11'de başlatacağı iki futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk sınavlarını Bursa'da verecek.
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