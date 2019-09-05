05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Yeniler pazar günü sahada

Yeniler pazar günü sahada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'nin yeni transferleri Pazar günü 'da sahaya çıkıyor.

Dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için pazar günü ile hazırlık maçı oynayacak F.Bahçe'de gözler yenilerde olacak. Rami ile Gustavo, bu maçta sahaya çıkacak. Teknik direktör 'ın 11'de başlatacağı iki futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk sınavlarını Bursa'da verecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri
İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör