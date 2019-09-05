05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

İstikrar abidesi Luiz Gustavo

İstikrar abidesi Luiz Gustavo
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, ’da önceki iki sezon maç kaçırmadı, hepsine 11’de başladı.

Transferin son günü açıklanan , istikrarlı grafiğiyle öne çıkıyor. 'nın vazgeçilmezi olan Brezilyalı futbolcu, önceki iki sezonda Fransız ekibinin tüm resmi maçlarına 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu geçtiğimiz hafta ligde Nice'e karşı yedek soyunan Sambacı, kariyerinde ilk kez kulübede oturmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, Marsilya ile 98 resmi maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu arada Luiz Gustavo, 'da forma giydiği Wolfsburg, ve Hoffenheim'da da teknik direktörlerinin orta sahadaki ilk tercihiydi.
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