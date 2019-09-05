05 Eylül 2019, Perşembe
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İstikrar abidesi Luiz Gustavo
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Marsilya’da önceki iki sezon maç kaçırmadı, hepsine 11’de başladı.
Transferin son günü açıklanan Luiz Gustavo, istikrarlı grafiğiyle öne çıkıyor. Marsilya'nın vazgeçilmezi olan Brezilyalı futbolcu, önceki iki sezonda Fransız ekibinin tüm resmi maçlarına 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu geçtiğimiz hafta ligde Nice'e karşı yedek soyunan Sambacı, Fransa kariyerinde ilk kez kulübede oturmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, Marsilya ile 98 resmi maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu arada Luiz Gustavo, Almanya'da forma giydiği Wolfsburg, Bayern Münih ve Hoffenheim'da da teknik direktörlerinin orta sahadaki ilk tercihiydi.
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