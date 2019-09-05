05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

, 'in 4. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde milli takımlarda olan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

, maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.







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