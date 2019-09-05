05 Eylül 2019, Perşembe
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Her fırsatta, "Şampiyon olacağız" diyen Ersun Yanal, nisan 2020'de taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor. Daha önce bitime 3 hafta kala elde ettiği zaferi, öne çekmeyi hesaplayan tecrübeli hoca, bu hayaline ulaşması halinde Süper Lig'de en erken şampiyonluk elde eden isim olacak.
İşte Yanal’ın hayali
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Tecrübeli hoca, 2013-14’te olduğu gibi nisanda şampiyonluk kutlamayı planlıyor, Süper Lig’de tarihe geçmeyi hedefliyor.
Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden tek takım olan Fenerbahçe, bu sezon kendi rekorunu kırmayı hedefliyor. 3 kez bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde bu başarıyı yakalayan teknik adamlardan biri de Ersun Yanal'dı. 2013- 14'te 27 Nisan'da sarı-lacivertlileri zafere taşıyan Yanal, bu sezon sonunda Süper Lig tarihine geçmeyi planlıyor.
Her fırsatta, "Şampiyon olacağız" diyen Ersun Yanal, nisan 2020'de taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor. Daha önce bitime 3 hafta kala elde ettiği zaferi, öne çekmeyi hesaplayan tecrübeli hoca, bu hayaline ulaşması halinde Süper Lig'de en erken şampiyonluk elde eden isim olacak.
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