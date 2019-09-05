05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Yanal’ın hayali

İşte Yanal’ın hayali
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Tecrübeli hoca, 2013-14’te olduğu gibi nisanda şampiyonluk kutlamayı planlıyor, ’de tarihe geçmeyi hedefliyor.

tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden tek takım olan , bu sezon kendi rekorunu kırmayı hedefliyor. 3 kez bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde bu başarıyı yakalayan teknik adamlardan biri de 'dı. 2013- 14'te 27 Nisan'da sarı-lacivertlileri zafere taşıyan Yanal, bu sezon sonunda Süper Lig tarihine geçmeyi planlıyor.

Her fırsatta, "Şampiyon olacağız" diyen Ersun Yanal, nisan 2020'de taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor. Daha önce bitime 3 hafta kala elde ettiği zaferi, öne çekmeyi hesaplayan tecrübeli hoca, bu hayaline ulaşması halinde Süper Lig'de en erken şampiyonluk elde eden isim olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri
İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör