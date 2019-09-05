05 Eylül 2019, Perşembe
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HER YERDE ZİRVEDE
Fenerbahçe, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde maç ortalamasına göre en çok net gol pozisyonuna giren takım oldu. Fransız ekibi PSG, 4 maçta 19, İngiliz M.City 4 maçta 18, sarı-lacivertliler 3 maçta 16 defa net gol pozisyonu yakaladı. Yanal'ın öğrencilerinin zirveye çıktığı Süper Lig'deki istatistikler ise şöyle:
En fazla topa sahip olma (%68.5),
en çok isabetli pas (1639),
en fazla isabetli şut (21),
rakip ceza sahasında en fazla topla buluşma (93),
net gol pozisyonuna girme (16),
en yüksek pas yüzdesi (%87.1).
GOLLER VE ASISTLER ONLARDARN SORULUR
Kruse, Nabil ve Rodrigues, F.Bahçe'nin gücüne güç kattı. Muriç'in iki golle yıldızlaştığı sarı-lacivertlilerde, sol bekte görev yapan Dirar da iki kez rakip fileleri havalandırdı. Kruse, yaptığı iki asistle öne çıkarken, Rodrigues de Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşamıştı.
Avrupa'nın en iyisi Fenerbahçe!
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019
Süper Lig’de birçok önemli verilerde ilk sırayı alan Ersun Yanal’ın öğrencileri, Avrupa'da devleri de geride bıraktı.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de ikinci kez göreve geldiği geçtiğimiz sezon imza töreninde iddialı açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli teknik adamın öne çıkan sözlerinden biri de, "Bu ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz" olmuştu. 2018-19'da tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Kanarya, bu sezona ise süper bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, oynadığı futbolun yanı sıra istatistikler de zirve yaptı. Özellikle hücumda çok etkili olan Kanarya, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.
HER YERDE ZİRVEDE
Fenerbahçe, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde maç ortalamasına göre en çok net gol pozisyonuna giren takım oldu. Fransız ekibi PSG, 4 maçta 19, İngiliz M.City 4 maçta 18, sarı-lacivertliler 3 maçta 16 defa net gol pozisyonu yakaladı. Yanal'ın öğrencilerinin zirveye çıktığı Süper Lig'deki istatistikler ise şöyle:
En fazla topa sahip olma (%68.5),
en çok isabetli pas (1639),
en fazla isabetli şut (21),
rakip ceza sahasında en fazla topla buluşma (93),
net gol pozisyonuna girme (16),
en yüksek pas yüzdesi (%87.1).
GOLLER VE ASISTLER ONLARDARN SORULUR
Kruse, Nabil ve Rodrigues, F.Bahçe'nin gücüne güç kattı. Muriç'in iki golle yıldızlaştığı sarı-lacivertlilerde, sol bekte görev yapan Dirar da iki kez rakip fileleri havalandırdı. Kruse, yaptığı iki asistle öne çıkarken, Rodrigues de Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşamıştı.
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