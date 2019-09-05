05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Avrupa'nın en iyisi Fenerbahçe!

Avrupa'nın en iyisi Fenerbahçe!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

’de birçok önemli verilerde ilk sırayı alan ’ın öğrencileri, Avrupa'da devleri de geride bıraktı.

, 'de ikinci kez göreve geldiği geçtiğimiz sezon imza töreninde iddialı açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli teknik adamın öne çıkan sözlerinden biri de, "Bu ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz" olmuştu. 2018-19'da tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Kanarya, bu sezona ise süper bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, oynadığı futbolun yanı sıra istatistikler de zirve yaptı. Özellikle hücumda çok etkili olan Kanarya, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

HER YERDE ZİRVEDE

Fenerbahçe, ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde maç ortalamasına göre en çok net gol pozisyonuna giren takım oldu. Fransız ekibi , 4 maçta 19, İngiliz M.City 4 maçta 18, sarı-lacivertliler 3 maçta 16 defa net gol pozisyonu yakaladı. Yanal'ın öğrencilerinin zirveye çıktığı 'deki istatistikler ise şöyle:

En fazla topa sahip olma (%68.5),
en çok isabetli pas (1639),
en fazla isabetli şut (21),
rakip ceza sahasında en fazla topla buluşma (93),
net gol pozisyonuna girme (16),
en yüksek pas yüzdesi (%87.1).

GOLLER VE ASISTLER ONLARDARN SORULUR

Kruse, Nabil ve Rodrigues, F.Bahçe'nin gücüne güç kattı. Muriç'in iki golle yıldızlaştığı sarı-lacivertlilerde, sol bekte görev yapan Dirar da iki kez rakip fileleri havalandırdı. Kruse, yaptığı iki asistle öne çıkarken, Rodrigues de karşısında gol sevinci yaşamıştı.
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