05 Eylül 2019, Perşembe
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39 yaşındaki futbolcu, başarılı performansıyla sezona iyi bir giriş yaparken, Vedat Muriç ve Max Kruse ile ilgili de önemli sözler sarfetti. "Oyuncu karakterlerini küçümsememek lazım" diyen Emre, "Vedat ve Kruse, çok sorumluluk alan karakterli oyuncular. Oyunun şeklini de değiştiren futbolcular" ifadesini kullandı. Takımın genel performansı hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Oyunumuzun uzun vadeye yayılmamasının sebeplerinden biri nem. Bu havalardan dolayı oluyor. Havalar nemini kaybettiğinde biz bu performansı, oyun sürekliliğini daha uzuna, 60 dakikaya yayacağız. Bundan eminim" açıklamasını yaptı.
Emre'den Kruse ve Vedat yorumu: İkisi de karakterli oyuncu
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Fenerbahçe’nin 39’luk yıldızı, yenilere övgüler sarfetti, “Bu futbolcular, çok sorumluluk alıyor ve oyunun şeklini de değiştiren isimler” dedi.
Yeniden formasını giydiği Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı.
39 yaşındaki futbolcu, başarılı performansıyla sezona iyi bir giriş yaparken, Vedat Muriç ve Max Kruse ile ilgili de önemli sözler sarfetti. "Oyuncu karakterlerini küçümsememek lazım" diyen Emre, "Vedat ve Kruse, çok sorumluluk alan karakterli oyuncular. Oyunun şeklini de değiştiren futbolcular" ifadesini kullandı. Takımın genel performansı hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Oyunumuzun uzun vadeye yayılmamasının sebeplerinden biri nem. Bu havalardan dolayı oluyor. Havalar nemini kaybettiğinde biz bu performansı, oyun sürekliliğini daha uzuna, 60 dakikaya yayacağız. Bundan eminim" açıklamasını yaptı.
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