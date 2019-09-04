04 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.09.2019

Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi , sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra 'ne gelerek teknik direktör ve diğer antrenörlerle bir araya gelen daha sonra yeni 'yu karşıladı.

Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer ile tesisleri gezdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var
Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! F.Bahçe ve G.Saray... Kolarov hakkındaki gerçek ortaya çıktı! F.Bahçe ve G.Saray...
İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin 11'leri İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin 11'leri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör