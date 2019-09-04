04 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Giriş Tarihi: 04.09.2019
Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo'yu karşıladı.
Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"