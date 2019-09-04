04 Eylül 2019, Çarşamba
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Bursaspor ile özel karşılaşma
Giriş Tarihi: 04.09.2019
Fenerbahçe, A Milli Takım'ın Andorra ve Moldavo ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmeyecek. Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla 8 Eylül'de Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için 8 Eylül'de Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Vakıf ve derneklerden gelen çocukların da izleyeceği karşılaşma 20.00'de Bursa Stadı'nda oynanacak.
O İSİMLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Transferin son gününde önceki gün Fenerbahçe'nin genç isimleri, farklı takımlara kiralanmıştı. Sarı-lacivertliler, dün o oyuncular için resmi açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan duyuruda Yusuf Mert Tunç'un Boluspor'a, Cebrail Akbulut'un Erzurumspor'a, Batuhan Yılmaz'ın da Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.
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