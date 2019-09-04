Bursaspor ile özel karşılaşma

Fenerbahçe, A Milli Takım'ın Andorra ve Moldavo ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmeyecek. Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla 8 Eylül'de Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için 8 Eylül'de Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Vakıf ve derneklerden gelen çocukların da izleyeceği karşılaşma 20.00'de Bursa Stadı'nda oynanacak.

O İSİMLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Transferin son gününde önceki gün Fenerbahçe'nin genç isimleri, farklı takımlara kiralanmıştı. Sarı-lacivertliler, dün o oyuncular için resmi açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan duyuruda Yusuf Mert Tunç'un Boluspor'a, Cebrail Akbulut'un Erzurumspor'a, Batuhan Yılmaz'ın da Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.