04 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bursaspor ile özel karşılaşma

Bursaspor ile özel karşılaşma
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.09.2019

, A 'ın Andorra ve Moldavo ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmeyecek. Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla 8 Eylül'de ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için 8 Eylül'de ile hazırlık maçı oynayacak. Vakıf ve derneklerden gelen çocukların da izleyeceği karşılaşma 20.00'de Stadı'nda oynanacak.

O İSİMLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Transferin son gününde önceki gün 'nin genç isimleri, farklı takımlara kiralanmıştı. Sarı-lacivertliler, dün o oyuncular için resmi açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan duyuruda Yusuf Mert Tunç'un Boluspor'a, Cebrail Akbulut'un Erzurumspor'a, Batuhan Yılmaz'ın da Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.

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