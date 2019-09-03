03 Eylül 2019, Salı
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Rami geri sayımda
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Trabzonspor karşılaşmasında kadroya alınmayan Fransız stoper, milli aranın ardından 11’deki yerini alacak Zanka ile savunmanın göbeğinde oynayacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazır olmadığı için Trabzonspor karşılaşmasında kadroya almadığı Adil Rami, geri sayıma geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferinin, milli aranın ardından 4. hafta sınavında 11'deki yerini alacağı belirtildi. Yanal'ın savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte Rami'yi oynatacağı ve Jailson'u da asıl mevkisi olan orta alanda alternatif olarak kullanacağı kaydedildi.
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