03 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Rami geri sayımda

Rami geri sayımda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.09.2019

karşılaşmasında kadroya alınmayan Fransız stoper, milli aranın ardından 11’deki yerini alacak Zanka ile savunmanın göbeğinde oynayacak.

Teknik direktör 'ın hazır olmadığı için karşılaşmasında kadroya almadığı Adil Rami, geri sayıma geçti. 'nin yeni transferinin, milli aranın ardından 4. hafta sınavında 11'deki yerini alacağı belirtildi. Yanal'ın savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte Rami'yi oynatacağı ve Jailson'u da asıl mevkisi olan orta alanda alternatif olarak kullanacağı kaydedildi.
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