03 Eylül 2019, Salı
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Mauricia İsla’ya izin çıkmadı
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Fenerbahçeli Isla hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Hareketli saatlerin yaşandığı transferin son gününde önemli iddialar ortaya atıldı. İtalyan www.tuttomercatoweb. com sitesi, Fenerbahçe'nin sağ bek Mauricia İsla için Valencia'nın devreye girdiğini iddia etti. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşında Şilili oyuncu için sarı-lacivertlilerin olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
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