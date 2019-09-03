03 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Mauricia İsla’ya izin çıkmadı

Mauricia İsla’ya izin çıkmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.09.2019

döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Fenerbahçeli Isla hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hareketli saatlerin yaşandığı transferin son gününde önemli iddialar ortaya atıldı. İtalyan www.tuttomercatoweb. com sitesi, Fenerbahçe'nin sağ bek için 'nın devreye girdiğini iddia etti. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşında Şilili oyuncu için sarı-lacivertlilerin olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
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