03 Eylül 2019, Salı
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Hasan Ali derbide yok
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray'la oynanacak derbi maçına yetişemeyecek.
Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlanan Hasan Ali'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisi devam eden tecrübeli oyuncudan kötü haber geldi. Yıldız sol bekin en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı ve G.Saray ile 6. haftada oynanacak derbiye yetişemeyeceği öğrenildi.
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