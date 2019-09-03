03 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Hasan Ali derbide yok

Derbide yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.09.2019

'de Kaldırım, 'la oynanacak derbi maçına yetişemeyecek.

ile oynanan maçta sakatlanan 'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisi devam eden tecrübeli oyuncudan kötü haber geldi. Yıldız sol bekin en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı ve G.Saray ile 6. haftada oynanacak derbiye yetişemeyeceği öğrenildi.
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