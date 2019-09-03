03 Eylül 2019, Salı
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Rodrigues’e özel teselli
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası morali bozulan Garry Rodrigues'i teselli etti.
Sarı lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor'la oynanan zorlu maç sonrası özellikle, 1 gol atmasına rağmen 2 önemli pozisyonu harcayan Rodrigues'e teselli verdiği de gelen haberler arasında. Rodrigues, maç bitiminde "Mutlu değilim, çok gol kaçırdık. Ben de çok kaçırdım" diyerek öz eleştiri yapmıştı.
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