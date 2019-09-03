03 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Marsilya’dan Gustavo’ya sitem!

Marsilya’dan Gustavo’ya sitem!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.09.2019

'ye transferinde ısrarcı davranan ve Marsilya ile gemileri yakan için 'dan da açıklamalar vardı.

Marsilya Boas, "4-3-3'te 'nun etrafına sistemi inşa etmiştim ama kendisi F.Bahçe'ye gitmek istedi" dedi. Fransız ekibinin başkanı Eyraud ise, "Başka yere gitmek isteyen oyuncuyu tutmak zordur. Gustavo, gitmek istiyordu" diye konuştu.
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