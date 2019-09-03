03 Eylül 2019, Salı
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GOLLER DE ZAMANLA ARTACAK
Karşılaşma sonrası ise oyuncuların beraberliğe üzüldüğünü sarı-lacivertli hoca, teselli konuşmasını yaptı. Ersun Yanal, "Evet maç berabere bitti, evet 2 puan kaybettik ancak bu geceki futbolumuzla, mücadelemizle, arzumuzla herkesin özellikle de taraftarlarımızın gönlünü kazandık. Sonuca üzülmektense gelecek adıan umutlanalım" diyerek futbolcuları motive etti. Kaptan Emre Belözoğlu'nun da benzer şekilde bir konuşma yaparak arkadaşlarını teselli ettiği öğrenildi. "Bu oyuna devam edersek goller de zamanla gelecek" dediği bildirildi.
Trabzonspor derbisiyle birlikte Ersun Yanal'ın, Kadıköy'de maç kaybetmeme serisi 28 maça çıktı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 20 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. 67 gol atarken 24 gol yedi.
Ersun Yanal: "Derbide puan kaybettik ama gönülleri kazandık"
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Trabzon sınavı sonrası oyuncularının sonuca üzüldüğünü gören usta çalıştırıcı bu sözlerle motive etti; “Gelecek adına umutlanalım” dedi.
Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinden beraberlikle ayrılsa da oynanan futbol hem teknik ekibi hem de taraftarları fazlasıyla mutlu etti. Arka arkaya girilen pozisyonlar, pas oyunu ve rakibe yapılan presten oldukça memnun kalan teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularına sonuca üzülmemeleri yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi. Usta çalıştırıcının mücadele öncesinde de "Fenerbahçe geleneksel bir takım. Fenerbahçe'nin geleneğinde Kadıköy'de maç kaybetmemek vardır" sözleriyle talebelerini motive ettiği bildirildi.
GOLLER DE ZAMANLA ARTACAK
Karşılaşma sonrası ise oyuncuların beraberliğe üzüldüğünü sarı-lacivertli hoca, teselli konuşmasını yaptı. Ersun Yanal, "Evet maç berabere bitti, evet 2 puan kaybettik ancak bu geceki futbolumuzla, mücadelemizle, arzumuzla herkesin özellikle de taraftarlarımızın gönlünü kazandık. Sonuca üzülmektense gelecek adıan umutlanalım" diyerek futbolcuları motive etti. Kaptan Emre Belözoğlu'nun da benzer şekilde bir konuşma yaparak arkadaşlarını teselli ettiği öğrenildi. "Bu oyuna devam edersek goller de zamanla gelecek" dediği bildirildi.
Trabzonspor derbisiyle birlikte Ersun Yanal'ın, Kadıköy'de maç kaybetmeme serisi 28 maça çıktı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 20 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. 67 gol atarken 24 gol yedi.
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