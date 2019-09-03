03 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

‘2 puan bırakmak üzücü’

‘2 puan bırakmak üzücü’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Fenerbahçeli Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

, beraberliğin üzüntüsünü twitter'dan paylaştı. Usta krampon, "Bu kadar iyi oynamışken iki puan bırakmak çok üzücü. Kazanmayı ne kadar istediğimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu atmosfer için tüm taraftarımıza teşekkürler" yazdı.
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