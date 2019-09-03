03 Eylül 2019, Salı
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‘2 puan bırakmak üzücü’
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Fenerbahçeli Deniz Türüç Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.
Deniz Türüç, beraberliğin üzüntüsünü twitter'dan paylaştı. Usta krampon, "Bu kadar iyi oynamışken iki puan bırakmak çok üzücü. Kazanmayı ne kadar istediğimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu atmosfer için tüm taraftarımıza teşekkürler" yazdı.
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