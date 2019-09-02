Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi konusunda kulübü Marsilya ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
RESMİ SİTEDEN DE DUYURULDU
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi konusunda resmi internet sitesinden de açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Kulübümüz, Marsilya'dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo'ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"