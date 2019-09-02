Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi konusunda kulübü Marsilya ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.



Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.



FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.







RESMİ SİTEDEN DE DUYURULDU



Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi konusunda resmi internet sitesinden de açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Kulübümüz, Marsilya'dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo'ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.