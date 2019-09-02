02 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'den KAP geldi!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

, 'nun transferi konusunda kulübü Marsilya ile anlaşmaya varıldığını 'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten 'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille SASP kulübüne bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.



RESMİ SİTEDEN DE DUYURULDU

, Luiz Gustavo'nun transferi konusunda resmi internet sitesinden de açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Kulübümüz, Marsilya'dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo'ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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