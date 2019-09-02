02 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Zajc için kritik gün

Zajc için kritik gün
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.09.2019

Teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği için kritik gün...

Rus ekiplerinin gündeminde olan 25 yaşındaki Slovenyalı oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak. , bu futbolcunun satışından 6 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertli formayla 11 resmi maça çıkan , bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
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