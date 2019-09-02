Ben Arfa aşkı bitmedi!

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Hatem Ben Arfa için görüşmelere devam edeceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Uzun süredirsarı-lacivertlileringündemindeki isimlerdenolan yıldız futbolcununtemas halinde olduğu diğerkulüplerden de istediği ücretialamadığı belirtildi. Sportifdirektör Damien Comolli'ninbonservisi elinde olan 32 yaşındakioyuncu ve menajeriyle bugünbir kez daha görüşeceği ve transferingerçekleşebileceği öğrenildi.