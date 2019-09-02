02 Eylül 2019, Pazartesi
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Ben Arfa aşkı bitmedi!
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Fenerbahçe'nin transferin son gününde Hatem Ben Arfa için görüşmelere devam edeceği iddia edildi.
Uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden olan yıldız futbolcunun temas halinde olduğu diğer kulüplerden de istediği ücreti alamadığı belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle bugün bir kez daha görüşeceği ve transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.
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