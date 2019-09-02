02 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
'BU YIL BİR BAŞKA'
Dirar, sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladık. Önceki maçlarda olduğu gibi bundan sonra da bir an olsun inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geçtiğimiz sezon üzdüğümüz taraftarlarımıza bu yıl mutluluk yaşatacağız. Bugün (dün) kazanamadık ama gelecek haftalarda kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin."
Nabil Dirar'dan 12. adama mesaj
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Nabil Dirar, 12. adama mesaj gönderdi: Onlara galibiyet sevinci yaşatmak isterdik ama olmadı. Şampiyonluk yolunda bu desteğe devam etsinler.
Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte görev yapan Nabil Dirar, Trabzonspor maçı sonrası gelecek için umut saçtı. Galibiyet serisine devam edemediklerinden dolayı üzgün olduklarını belirten Faslı yıldız, "Öne geçtiğimiz ve farklı bir galibiyete ulaşacağımız bir karşılaşmadan bir puanla ayrıldık. Bu müthiş taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine yollamak isterdik ama olmadı" dedi.
'BU YIL BİR BAŞKA'
Dirar, sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladık. Önceki maçlarda olduğu gibi bundan sonra da bir an olsun inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geçtiğimiz sezon üzdüğümüz taraftarlarımıza bu yıl mutluluk yaşatacağız. Bugün (dün) kazanamadık ama gelecek haftalarda kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"