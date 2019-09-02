02 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Nabil Dirar'dan 12. adama mesaj

Nabil Dirar'dan 12. adama mesaj
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.09.2019

, 12. adama mesaj gönderdi: Onlara galibiyet sevinci yaşatmak isterdik ama olmadı. Şampiyonluk yolunda bu desteğe devam etsinler.

'ın yokluğunda sol bekte görev yapan , maçı sonrası gelecek için umut saçtı. Galibiyet serisine devam edemediklerinden dolayı üzgün olduklarını belirten Faslı yıldız, "Öne geçtiğimiz ve farklı bir galibiyete ulaşacağımız bir karşılaşmadan bir puanla ayrıldık. Bu müthiş taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine yollamak isterdik ama olmadı" dedi.

'BU YIL BİR BAŞKA'

Dirar, sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladık. Önceki maçlarda olduğu gibi bundan sonra da bir an olsun inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geçtiğimiz sezon üzdüğümüz taraftarlarımıza bu yıl mutluluk yaşatacağız. Bugün (dün) kazanamadık ama gelecek haftalarda kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin."
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