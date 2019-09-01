01 Eylül 2019, Pazar
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İşte o kare:
Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'de giyeceği 29 numaralı forma da basına sızdı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo İstanbul'da!
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takıma en az 1 takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'ya dikmişti. Sarı-lacivertliler, transferi için uzun süredir uğraştığı Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler uzun süredir yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Luiz Gustavo İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor maçında statta olması bekleniyor.
İşte o kare:
Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'de giyeceği 29 numaralı forma da basına sızdı.
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