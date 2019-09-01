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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo İstanbul'da!

Luis Gustavo İstanbul'da!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

Yaz döneminin hareketli takımlarından 'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takıma en az 1 takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası 'ya dikmişti. Sarı-lacivertliler, transferi için uzun süredir uğraştığı Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu 'a geldi.

Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler uzun süredir yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı 'a geldi. Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor maçında statta olması bekleniyor.

İşte o kare:



Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'de giyeceği 29 numaralı forma da basına sızdı.

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