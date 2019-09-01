Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Taklitlerimizden sakının
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanırken Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Falcao transferini duyururken kullandığı emojili paylaşıma ithafen bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağı günde sarı-kırmızılı takıma göndermede bulundu. Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılıların büyük sükse yaptığı ve binlerce taraftarı ile karşıladıkları Falcao'nun transferinin açıklanma şekline Fenerbahçe'den beklenmedik bir gönderme geldi. Bilindiği üzere Galatasaray, Radamel Falcao'yu KAP'a bildirmeden önce alevli emoji paylaşımında bulunmuştu. Fenerbahçe'nin de her transferinde kullandığı bu emoji sarı-lacivertli takım tarafından hoş karşılanmadı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız.'' ifadelerini kullandı. İşte Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği o paylaşım ve sarı-lacivertlilerin verdiği o cevap...
Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu duyurmadan önce yaptığı o paylaşım...
Ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a verdiği cevap... Fenerbahçe yaptığı açıklamadan sonra alevli bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo transferini açıklaması bekleniyor.
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