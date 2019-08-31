31 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

F.Bahçe'de Trabzonspor hazırlıkları tamamlandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.08.2019

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlarken, yeni transfer  de takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör yönetimindeki idman saat 18.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak 'nde kampa girdi.

Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

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