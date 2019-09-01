01 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti

Bakan Kasapoğlu dev maçı tribünden izledi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Gençlik ve . , maçını Trabzonpor Başkanı ile izledi.

'in 3. haftasında ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı , dev mücadeleyi, Gençlik ve . ile birlikte takip etti.

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