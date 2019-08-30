30 Ağustos 2019, Cuma
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Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.
Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den ayrılan Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.
Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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