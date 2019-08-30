30 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019

, 'den ayrılan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, milli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü



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