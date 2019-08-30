30 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.08.2019

, 'in 3. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör yönetiminde 'nde saat 11.00'de başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. İlk grup salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ikinci grup ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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