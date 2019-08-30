30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. İlk grup salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ikinci grup ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"