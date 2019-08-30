30 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Adil Rami: "İddialar doğru değil"

Adil Rami: İddialar doğru değil
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.08.2019

, özel hayatıyla ilgili iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'nin yeni transferi , özel hayatıyla ilgili iddialara kulüp aracılığıyla yanıt verdi. stoper, yazılanların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Avukatım bu iddiaları takip ediyor. Hakaret içeren yorumlar için hukuki süreç başlatabilirim" dedi. 2019'un ilk yarısında Fransız Kadın Dayanışma Derneği'nin yüzü olduğunu, kadına yönelik şiddete karşı da 'nin yanında yer aldığını hatırlatan Rami, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını kaydederek, "Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle, uyum içinde çalışıp, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
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