30 Ağustos 2019, Cuma
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Adil Rami: "İddialar doğru değil"
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Adil Rami, özel hayatıyla ilgili iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, özel hayatıyla ilgili iddialara kulüp aracılığıyla yanıt verdi. Fransız stoper, yazılanların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Avukatım bu iddiaları takip ediyor. Hakaret içeren yorumlar için hukuki süreç başlatabilirim" dedi. 2019'un ilk yarısında Fransız Kadın Dayanışma Derneği'nin yüzü olduğunu, kadına yönelik şiddete karşı da BM'nin yanında yer aldığını hatırlatan Rami, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını kaydederek, "Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle, uyum içinde çalışıp, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
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