28 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den usta işi

Fenerbahçe'den usta işi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.08.2019

, Cemil Usta sezonunda, usta kaptanı Emre’nin liderliğinde engelini de aştı, taraftarını mest etti Şampiyon , evinde ’ya takıldı. ve Trabzon kayıp yaşamadı. Alanya, ve 2’de 2 yaptı.

'e müthiş başlayan , süper başlangıcını 'de de sürdürdü. Şampiyonluk adaylarından rakibi karşısında geri düşmesine rağmen geçen yılki kabusun acısını çıkartırcasına 90+3'te gelen golle 'kazanma' karakterini ortaya koydu. Kuşkusuz kaptan Emre'nin takıma katkısı ve liderliği sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi. Yedek kulübesinin kalitesi de F.Bahçe'nin bu sezon en büyük artısı. İki maçta sonradan oyuna giren Ferdi, 1 gol, 1 asistle önemli katkı sağladı.

ŞAMPİYON CİMBOM GERİLİYOR

, 'den sonra karşısında da beklemediği bir kayıp yaşadı. Golcü sorunu bir yana orta sahada da 'nın yokluğunda oyunu kurabilen çıkmadı. Beklentinin büyük olduğu Seri'nin hem silik oyunu hem de takımı eksik bırakması maçın sonucunu etkiledi. , kilidini zor açtı, sonrasında gol şov yaptı. Avrupa'dan zaferle dönen Trabzon, engelini mücadeleci oyunuyla aştı. İkide iki yapan Alanya, Denizli ve Rizespor ise lige renk katacaklarını gösterdi.
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