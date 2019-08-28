28 Ağustos 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
ŞAMPİYON CİMBOM GERİLİYOR
Galatasaray, Denizli'den sonra Konya karşısında da beklemediği bir kayıp yaşadı. Golcü sorunu bir yana orta sahada da Belhanda'nın yokluğunda oyunu kurabilen çıkmadı. Beklentinin büyük olduğu Seri'nin hem silik oyunu hem de takımı eksik bırakması maçın sonucunu etkiledi. Beşiktaş, Göztepe kilidini zor açtı, sonrasında gol şov yaptı. Avrupa'dan zaferle dönen Trabzon, Malatya engelini mücadeleci oyunuyla aştı. İkide iki yapan Alanya, Denizli ve Rizespor ise lige renk katacaklarını gösterdi.
Fenerbahçe'den usta işi
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Fenerbahçe, Cemil Usta sezonunda, usta kaptanı Emre’nin liderliğinde Başakşehir engelini de aştı, taraftarını mest etti Şampiyon Galatasaray, evinde Konya’ya takıldı. Beşiktaş ve Trabzon kayıp yaşamadı. Alanya, Denizli ve Rize 2’de 2 yaptı.
Süper Lig'e müthiş başlayan Fenerbahçe, süper başlangıcını Başakşehir'de de sürdürdü. Şampiyonluk adaylarından rakibi karşısında geri düşmesine rağmen geçen yılki kabusun acısını çıkartırcasına 90+3'te gelen golle 'kazanma' karakterini ortaya koydu. Kuşkusuz kaptan Emre'nin takıma katkısı ve liderliği sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi. Yedek kulübesinin kalitesi de F.Bahçe'nin bu sezon en büyük artısı. İki maçta sonradan oyuna giren Ferdi, 1 gol, 1 asistle önemli katkı sağladı.
ŞAMPİYON CİMBOM GERİLİYOR
Galatasaray, Denizli'den sonra Konya karşısında da beklemediği bir kayıp yaşadı. Golcü sorunu bir yana orta sahada da Belhanda'nın yokluğunda oyunu kurabilen çıkmadı. Beklentinin büyük olduğu Seri'nin hem silik oyunu hem de takımı eksik bırakması maçın sonucunu etkiledi. Beşiktaş, Göztepe kilidini zor açtı, sonrasında gol şov yaptı. Avrupa'dan zaferle dönen Trabzon, Malatya engelini mücadeleci oyunuyla aştı. İkide iki yapan Alanya, Denizli ve Rizespor ise lige renk katacaklarını gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"