28 Ağustos 2019, Çarşamba
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YANAL'IN GÖZDESİ FERDİ
Geride kalan iki haftayı 1'er gol ve asistle tamamlayan Ferdi, teknik heyetin gözüne girdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sonradan oyuna aldığı genç futbolcuya Trabzonspor karşısında da kullanması bekleniyor. İdmanlarda da takımın en çalışkanları arasında yer alan 19 yaşındaki futbolcunun formayı kapmak için elinden geleni yaptığı belirtiliyor.
İŞTE ALTAY'IN İDOLÜ
Sarı lacivertlilerin yeni 1 numarası, idolünü açıkladı. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay, 17 yıl takımın kalesini koruyan Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı, "Kendisi Fenerbahçe camiası için çok büyük bir değer. İnşallah ben de bir gün onun gibi olurum. Nice iyi maçlar oynarım burada ve nice şampiyonluklar yaşarım" dedi.
Deniz Türüç geri sayımda
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Moses'ın sakatlığının ardından Başakşehir'e karşı 11'de başlayan Deniz Türüç, Trabzonspor'a karşı da sahadaki yerini alacak.
Taraftarın önünde bu maçta oynamayı sabırsızlıkla beklediğini belirten yıldız futbolcu, "Trabzonspor'u da taraftarımızın desteğiyle yenip, 3'te 3 yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
YANAL'IN GÖZDESİ FERDİ
Geride kalan iki haftayı 1'er gol ve asistle tamamlayan Ferdi, teknik heyetin gözüne girdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sonradan oyuna aldığı genç futbolcuya Trabzonspor karşısında da kullanması bekleniyor. İdmanlarda da takımın en çalışkanları arasında yer alan 19 yaşındaki futbolcunun formayı kapmak için elinden geleni yaptığı belirtiliyor.
İŞTE ALTAY'IN İDOLÜ
Sarı lacivertlilerin yeni 1 numarası, idolünü açıkladı. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay, 17 yıl takımın kalesini koruyan Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı, "Kendisi Fenerbahçe camiası için çok büyük bir değer. İnşallah ben de bir gün onun gibi olurum. Nice iyi maçlar oynarım burada ve nice şampiyonluklar yaşarım" dedi.
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