28 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Deniz Türüç geri sayımda

Deniz Türüç geri sayımda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.08.2019

Moses'ın sakatlığının ardından 'e karşı 11'de başlayan , 'a karşı da sahadaki yerini alacak.

Taraftarın önünde bu maçta oynamayı sabırsızlıkla beklediğini belirten yıldız futbolcu, "'u da taraftarımızın desteğiyle yenip, 3'te 3 yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

YANAL'IN GÖZDESİ FERDİ

Geride kalan iki haftayı 1'er gol ve asistle tamamlayan Ferdi, teknik heyetin gözüne girdi. Teknik direktör 'ın sonradan oyuna aldığı genç futbolcuya Trabzonspor karşısında da kullanması bekleniyor. İdmanlarda da takımın en çalışkanları arasında yer alan 19 yaşındaki futbolcunun formayı kapmak için elinden geleni yaptığı belirtiliyor.

İŞTE ALTAY'IN İDOLÜ

Sarı lacivertlilerin yeni 1 numarası, idolünü açıkladı. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay, 17 yıl takımın kalesini koruyan 'e övgüler yağdırdı, "Kendisi camiası için çok büyük bir değer. İnşallah ben de bir gün onun gibi olurum. Nice iyi maçlar oynarım burada ve nice şampiyonluklar yaşarım" dedi.
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