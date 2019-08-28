28 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

F.Bahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.08.2019

, maçı hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınmayla başladı, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı laciverli oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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