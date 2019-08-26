26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç: Şampiyon olacağız
Giriş Tarihi: 26.08.2019
Başakşehir’i de boş geçmeyen ve 6 haftalık seri yakalayan Muriç, “Bu arkadaşlığı devam ettirip, inşallah şampiyonluğu alacağız” dedi
Gazişehir'in ardından Başakşehir'e de golünü atan Vedat Muriç, 6 haftalık seri yakaladı. Geçen sezon dahil ligde oynadığı 6 maçta da fileleri havalandıran Kosovalı golcü, soru işaretlerini silerken, şampiyonluk için iddialı konuştu: "Kadro olarak bu ligin üzerinde olduğumuz fikrim devam ediyor. İçerideki arkadaşlık da üst seviyede. İnşallah bunu sezon sonuna kadar taşıyıp, şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum. Ben de gol olur, asist olur ne katkı sağlarsam mutlu olurum.
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