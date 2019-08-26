26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ozan Tufan: Artık ümitler kesilmişti. Kiralık gittiği Alanya'da kendine geldi. Başakşehir karşısında sağ bekteydi. 8 ikili mücadele kazanıp 3 top çaldı, 3 de atağı uzaklaştırdı.
Jailson: Stoperde adeta bambaşka bir futbolcu oldu. Başakşehir karşısında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı.
Tolga Ciğerci: Sakatlığı herkesi bıktırdı. Bir şans daha veren başkan Koç'un yüzünü kara çıkarmadı. "Oynadığım zaman para verin" dedi. Muriç'e ilk golün asistini yapan isimdi.
Ferdi Kadıoğlu: Pek çok kişi, "Bu çocuk olmayacak" derken yıldız gibi parlamaya başladı. İlk iki haftada sahada kaldığı 48 dakikada 1 gol ve 1 asistle takıma çok önemli katkı sağladı.
...Ve Emre Belözoğlu: 39 yaşında geri döndü. Başakşehir maçının 11 kezle en fazla ikili mücadele kazanan ismi oldu. En büyük sıkıntı olan 'lider' eksiğini giderdi.
Küllerinden doğuyor
Giriş Tarihi: 26.08.2019
Lige fırtına gibi giren Fener’deki değişim dikkat çekiyor. ‘İstenmeyen’ isimler bile artık katkı veriyor. İşte o tablo:
Dirar: Geçen sezon kadro dışı bırakıldı. Affedildikten sonra yeniden banko oldu. Bu sezona sol bek başladı ve ilk iki haftada 2 gol attı. Geçen yıl tüm sezon 2 gol atabilmişti.
Ozan Tufan: Artık ümitler kesilmişti. Kiralık gittiği Alanya'da kendine geldi. Başakşehir karşısında sağ bekteydi. 8 ikili mücadele kazanıp 3 top çaldı, 3 de atağı uzaklaştırdı.
Jailson: Stoperde adeta bambaşka bir futbolcu oldu. Başakşehir karşısında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı.
Tolga Ciğerci: Sakatlığı herkesi bıktırdı. Bir şans daha veren başkan Koç'un yüzünü kara çıkarmadı. "Oynadığım zaman para verin" dedi. Muriç'e ilk golün asistini yapan isimdi.
Ferdi Kadıoğlu: Pek çok kişi, "Bu çocuk olmayacak" derken yıldız gibi parlamaya başladı. İlk iki haftada sahada kaldığı 48 dakikada 1 gol ve 1 asistle takıma çok önemli katkı sağladı.
...Ve Emre Belözoğlu: 39 yaşında geri döndü. Başakşehir maçının 11 kezle en fazla ikili mücadele kazanan ismi oldu. En büyük sıkıntı olan 'lider' eksiğini giderdi.
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