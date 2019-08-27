27 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Gustavo'nun uçağı hazır

Gustavo'nun uçağı hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Sarı-lacıvertlıler, 'lı Luiz Gustavo için de son görüşmeleri yapıyor...

Fransız La Provence, ilk teklifi reddeden 'nın yumuşadığını belirtirken, "6 milyon euro+2 milyon euro bonus"a evet diyeceği dile getirildi. Strootman ve Sanson'u satamayan Marsilya'nın hedefindeki Valentin Rongier'i alabilmek için Gustavo'yı göndermek zorunda olduğu da ifade edildi. , Brezilyalı orta sahanın uçağını hazırda bekletiyor. 32 yaşındaki yıldız, kesin anlaşma sağlanmasının ardından 'a getirilecek. İşlemlerinin yetişmesi halinde derbisinin kadrosuna dahil edilecek.
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