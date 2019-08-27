27 Ağustos 2019, Salı
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Gustavo'nun uçağı hazır
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Sarı-lacıvertlıler, Marsilya'lı Luiz Gustavo için de son görüşmeleri yapıyor...
Fransız La Provence, ilk teklifi reddeden Marsilya'nın yumuşadığını belirtirken, "6 milyon euro+2 milyon euro bonus"a evet diyeceği dile getirildi. Strootman ve Sanson'u satamayan Marsilya'nın hedefindeki Valentin Rongier'i alabilmek için Gustavo'yı göndermek zorunda olduğu da ifade edildi. Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahanın uçağını hazırda bekletiyor. 32 yaşındaki yıldız, kesin anlaşma sağlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek. İşlemlerinin yetişmesi halinde Trabzonspor derbisinin kadrosuna dahil edilecek.
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