27 Ağustos 2019, Salı
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11 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians'tan Sevilla'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Bu sezon Reguilon'un transferi sonrası gözden düşen Arana'yı kiralamak için girişimlerin başladığı öğrenildi.
Sol beke yeni aday Sevılla’lı Arana
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Kolarov defterini kesin olarak kapatan Fenerbahçe, Sevilla formasını giyen Brezilyalı Guilherme Arana’yı gündeme aldı.
Uzun süredir peşinde olduğu Alexandar Kolarov'u Roma'nın bırakmaması sonrası transferden kesin olarak vazgeçen Fenerbahçe'de rota İspanya'ya döndü... Sarı-Lacivertliler, Sevilla formasını giyen Guilherme Arana'yı gündemine aldı.
11 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians'tan Sevilla'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Bu sezon Reguilon'un transferi sonrası gözden düşen Arana'yı kiralamak için girişimlerin başladığı öğrenildi.
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