27 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Sol beke yeni aday Sevılla’lı Arana

F.Bahçe'de sol beke yeni aday
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Kolarov defterini kesin olarak kapatan , formasını giyen Brezilyalı ’yı gündeme aldı.

Uzun süredir peşinde olduğu Alexandar Kolarov'u Roma'nın bırakmaması sonrası transferden kesin olarak vazgeçen Fenerbahçe'de rota İspanya'ya döndü... Sarı-Lacivertliler, Sevilla formasını giyen Guilherme Arana'yı gündemine aldı.

11 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçen sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Corinthians'tan Sevilla'ya olan 22 yaşındaki futbolcu 22 resmi maçta oynadı. Bu sezon Reguilon'un transferi sonrası gözden düşen Arana'yı kiralamak için girişimlerin başladığı öğrenildi.
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