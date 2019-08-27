27 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Trabzonspor alarmı

Fenerbahçe'de Trabzonspor alarmı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.08.2019

, sezona kendileri gibi iyi başlayan bordo-mavili takımın silahlarına önlem alacak; savunmayı da uyaracak.

'de ikinci haftayı da kayıpsız geçen 'de gözler maçına çevrildi. Hedef; Kadıköy'deki derbiyi de kazanıp, liderliği sürdürmek. Teknik heyet, bordo- mavili takımla ilgili analizlere başladı. Rakibin geçen sezon oturttuğu kadrosuyla bu sezona da iyi başlaması tedbirlerin artırılmasına neden oldu. 'ın formda Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban'a pazar günü sahada özel önlem alması bekleniyor. Savunma oyuncularını da hata yapmamaları konusunda uyaracak olan tecrübeli hocanın, "Lige iyi başladık. Bu havayı bozmayalım. Bu maçtan alacağımız 3 puan çok önemli" dediği öğrenildi.

TAKIM RUHU ÖN PLANDA

Kanarya'da bu sezon 'takım ruhu' ön planda... Önemli eksiklere rağmen Başakşehir maçında sergilenen mücadele ve son dakikada gelen galibiyet bu ruha bağlandı. Ersun Yanal'ın her fırsatta 'birliktelik' vurgusu yaptığı belirlendi. Oyuncuların da Samandıra'da yemeklere birlikte katıldığı, boş zamanlarında bir arada bulunmaya özen gösterdiği belirtiliyor. Sezonun sloganı da #omuzomuzaşampiyonluğa olarak belirlenmişti. Camia ve taraftar da bu tablodan çok memnun.
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