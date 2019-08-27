27 Ağustos 2019, Salı
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FENERBAHÇE'Yi ÇOK iSTiYOR
Adil Rami'nin Fenerbahçe'de oynamak için çok istekli olduğu belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin de tecrübeli futbolcu konusunda olumlu rapor verdiği gelen haberler arasında... Yönetimin aynı ayarda bir oyuncu piyasada 4-5 milyon euro'dan aşağıya bulunmadığı için bonservisi elinde olan Adil Rami'de karar kıldığı belirtiliyor. Teknik direktör Yanal'ın da çekincelerine rağmen 'sakat değilse olabilir' diyerek transfere onay verdiği öğrenildi.
REKABET KIZIŞACAK
Adil Rami'nin transferiyle savunmada rekabet kızışacak. Ersan Yanal; Zanka, Serdar Aziz, Sadık, Adil Rami ve stopere çektiği Jailson ile genç Okan Turp arasından seçim yapacak. Rami'nin maç eksiği bulunuyor. Ancak Fransa'nın son dünya şampiyonu olan milli takım kadrosunda yer alan oyuncunun kısa sürede açığını kapatıp, formayı kapacağı tahmin ediliyor.
Adil Rami turp gibi
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Sağlık testlerinden geçen Fransız stoper ve menajeri ile sözleşme için görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanınca imzaların atılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirdiği Fransız stoper Adil Rami dün sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkiklerde oyuncuda herhangi bir kronik ve oynamasına engel olacak sakatlığa rastlanmadığı bildirildi. 33 yaşındaki savunmacı ve menajeri ardından kulüp binasına giderek, yönetimle masaya oturdu. Sözleşme süresi ve ücret görüşmeleri için pazarlıklar sürerken, anlaşmanın sağlanmasının ardından imzaların atılması bekleniyor.
FENERBAHÇE'Yi ÇOK iSTiYOR
Adil Rami'nin Fenerbahçe'de oynamak için çok istekli olduğu belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin de tecrübeli futbolcu konusunda olumlu rapor verdiği gelen haberler arasında... Yönetimin aynı ayarda bir oyuncu piyasada 4-5 milyon euro'dan aşağıya bulunmadığı için bonservisi elinde olan Adil Rami'de karar kıldığı belirtiliyor. Teknik direktör Yanal'ın da çekincelerine rağmen 'sakat değilse olabilir' diyerek transfere onay verdiği öğrenildi.
REKABET KIZIŞACAK
Adil Rami'nin transferiyle savunmada rekabet kızışacak. Ersan Yanal; Zanka, Serdar Aziz, Sadık, Adil Rami ve stopere çektiği Jailson ile genç Okan Turp arasından seçim yapacak. Rami'nin maç eksiği bulunuyor. Ancak Fransa'nın son dünya şampiyonu olan milli takım kadrosunda yer alan oyuncunun kısa sürede açığını kapatıp, formayı kapacağı tahmin ediliyor.
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