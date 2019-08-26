Adil Rami: Savaşmaya hazırım

Fenerbahçe, son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami'yi transfer görüşmesi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geitrdi. Comolli’nin karşıladığı Fransız stoper, “Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için Türkiye'ye davet ettiği Adil Rami dün İstanbul'a geldi. Havaalanında sportif direktör Damien Comolli tarafından karşılanan Fransız stoper, bugün detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek. Herhangi bir sakatlığa rastlanmazsa sözleşme imzalanacak. Rami yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

BONSERVİSİ ELİNDE

33 yaşındaki savunmacı, "Burada olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp, onları uzun zamandır tanıyorum. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah transferim bugün ya da yarın biter" ifadelerini kullandı. Marsilya'nın serbest bıraktığı 1.90 boyundaki Rami'nin bonservisi elinde bulunuyor.

'TARAFTAR ÇILGIN'

Fenerbahçe taraftarını öven Rami, "Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle taraftar görmedim" dedi.

PARLAK KARİYER

Fransa'nın son dönemde yetiştirdiği önemli stoperler arasında yer alan Rami, kariyerinde; Lille (163 maç/10 gol-5 asist), Valencia (93 maç/8 gol-4 asist), Sevilla (79 maç/3 gol-1 asist), Milan (44 maç/4 gol-3 asist) ve Marsilya (75 maç/3 gol-3 asist) takımlarında forma giydi.