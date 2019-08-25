25 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Alper Potuk formayı istiyor

Alper Potuk formayı istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.08.2019

'de de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra’da devam etti.

'de de çalışmalarını sürdürüyor. Salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden Alper Potuk, eski formunu yakalarak formayı almak istiyor.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek takımına olan sevgisi göstermişti.

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