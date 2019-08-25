25 Ağustos 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Muriç atıyor Fener uçuyor
Giriş Tarihi: 25.08.2019
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de ikide iki yaparken Vedat Muriç iki maçta da attığı gollerle yıldızlaştı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç adeta göz kamaştırıyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan bonservisiyle beraber alınan Kosovalı forvet, kısa sürede hem takıma adapte oldu hem de profesyonelliğiyle takdir kazandı. Hazırlık maçları, Audi Cup ve Süper Lig'in ilk haftasında 7 maçta 670 dakika sahada kalan ve alternatifsiz tek isim olan Vedat Muriç, 4 gol kaydederken, dün akşam da 90 dakika forma giydiği Başakşehir maçında filelerini havalandırmayı başardı. Gazişehir maçıyla Kadıköy'de şık bir gole imza atan deneyimli yıldız, Başakşehir karşılaşmasında da yine güzel bir golün altına imzasını attı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"