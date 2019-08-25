25 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Muriç atıyor Fener uçuyor

Muriç atıyor Fener uçuyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.08.2019

Sarı-lacivertliler, ’de ikide iki yaparken iki maçta da attığı gollerle yıldızlaştı

'nin yeni transferi adeta göz kamaştırıyor. Sezon başında 'dan bonservisiyle beraber alınan Kosovalı forvet, kısa sürede hem takıma adapte oldu hem de profesyonelliğiyle takdir kazandı. Hazırlık maçları, ve 'in ilk haftasında 7 maçta 670 dakika sahada kalan ve alternatifsiz tek isim olan Vedat Muriç, 4 gol kaydederken, dün akşam da 90 dakika forma giydiği maçında filelerini havalandırmayı başardı. Gazişehir maçıyla 'de şık bir gole imza atan deneyimli yıldız, Başakşehir karşılaşmasında da yine güzel bir golün altına imzasını attı.
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