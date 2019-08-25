25 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!
Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 Giriş Tarihi: 25.08.2019
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe yaptığı açıklama ile Diego Reyes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan ifadelerde, "Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
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