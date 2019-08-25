25 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 Giriş Tarihi: 25.08.2019

Son dakika haberine göre; yaptığı açıklama ile 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

, 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan ifadelerde, "Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

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