25 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Arda'nın davetini geri çevirmedi

Arda'nın davetini geri çevirmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.08.2019

, eski takım arkadaşının çağrısı üzerine takım fotoğrafında yer aldı

Fenerbahçe Kaptanı 'na eski takımı 'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi Başakşehir Başkanı 'ın kızı Sena Gümüşdağ Emre'ye çiçek verirken mikrofondan, "Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli" dedi. Yıldız oyuncu, buna gülerek karşılık verdi. Daha sonra eski takım arkadaşı 'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi. Turuncu-lacivertli taraftarlar da eski kaptanlarını unutmadı ve tribüne üzerinde Emre Belözoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı astı.

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