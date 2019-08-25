Arda'nın davetini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşının çağrısı üzerine Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena Gümüşdağ Emre'ye çiçek verirken mikrofondan, "Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli" dedi. Yıldız oyuncu, buna gülerek karşılık verdi. Daha sonra eski takım arkadaşı Arda Turan'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi. Turuncu-lacivertli taraftarlar da eski kaptanlarını unutmadı ve tribüne üzerinde Emre Belözoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı astı.
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