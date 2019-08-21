21 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Frey'den sakatlık itirafı

Frey'den sakatlık itirafı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.08.2019

'nin satın alma opsiyonuyla 2. Ligi ekiplerinden 'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael , açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe'ye katkı veremediğini belirten İsviçreli golcü, "1 yıldır sakatlıklarla boğuştuğum için fazla sahada olamadım. Hedefim 'le başarılı olmak. Burada olduğum için gururluyum" dedi.
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