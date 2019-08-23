23 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e hazır

Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.08.2019

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleşen idman saat 17.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayan , tesislerde kampa girdi. Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

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