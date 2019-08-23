23 Ağustos 2019, Cuma
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Emre Belözoğlu'ndan gençlere ders
Giriş Tarihi: 23.08.2019
38’lik yıldız idmanda genç oyunculara yakın ilgi gösterdi, yapmaları gerekenleri anlattı
Gazişehir maçında futbolu, golleri ve paslarıyla büyüleyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye eski havasını geri getirdi. Takımdaki lider+ağabey eksiğini gideren tecrübeli oyuncu, genç oyuncuların da gözdesi... 38 yaşındaki yıldız, dünkü antrenmanda genç isimleri etrafına toplayarak futbol dersi verdi. Sahada nasıl oynamalarını, hangi durumda ne yapmaları gerektiğini anlatan Belözoğlu'nu küçükler pürdikkat dinledi. Şut, pas ve adam geçme tekniklerini uygulamalı olarak gösteren Emre'nin bu tavırları teknik heyetten büyük takdir görürken, tüm takımın da saygısını kazanmış durumda...
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