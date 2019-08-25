25 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko sezonu açıyor

Fenerbahçe Beko sezonu açıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.08.2019

Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunu yarın yapacağı antrenmanla açacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda öğleden sonra bir araya gelecek sarı-lacivertli basketbolcular, yeni sezonun ilk çalışmasını da başantrenör yönetiminde gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon açılışında 2019 FIBA 'nda milli takımlarda yer alacak , Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo yer almayacak.

Milli oyuncuların yerine kamp döneminde Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja ve Burak Eşlik, sarı-lacivertli takımın antrenmanlarına katılacak.

Sarı-lacivertli takımın yarın toplanacak kadrosunda Ali Muhammed, Leo Westermann, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Berkay Candan, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Derrick Williams, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı ile genç takım oyuncuları David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen bulunacak.

Hazırlıklarına 13 Eylül'e kadar 'da devam edecek sarı-lacivertli takım, daha sonra Romanya'nın Cluj kentinde 15 Eylül'e kadar sürecek özel bir turnuvada mücadele edecek.

17-21 Eylül tarihlerinde İtalya'da bulunacak , De'Longhi Treviso Basket ve Segafredo Virtus Bologna'yla hazırlık maçı yapacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 21-22 Eylül'de düzenlenecek özel turnuvaya katılacak Fenerbahçe Beko, buradaki ilk maçında Panathinaikos'la karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, ikinci maçta ise Maccabi FOX ya da AX Armani Exchange Milan'la oynayacak.

Fenerbahçe Beko, daha sonra İstanbul'a dönecek ve 26 Eylül'de Gaziantep'te 'le oynayacağı maçı hazırlıklarına kendi salonunda yapacağı antrenmanlara devam edecek.

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